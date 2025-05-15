اعرفي سر قوام السابلية المقرمش وطريقة تزيينه زي المحترفين..طريقة عمل السابلية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

يعد السابلية من أشهر أنواع البسكويت التي يحبها الأطفال والكبار على حد سواء، ويكثر تحضيره في أعياد الميلاد والمناسبات الخاصة، كما يمكن تقديمه كتحلية فاخرة بجانب الشاي أو القهوة. تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل السابلية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة لضمان النظافة وتوفير المال، خاصة مع ارتفاع أسعار الحلويات الجاهزة.

طريقة عمل السابلية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

ويتميز السابلية بقوامه الهش ونكهته الغنية، فضلًا عن قيمته الغذائية، حيث يحتوي على البيض والزبدة مما يجعله مصدرًا جيدًا للطاقة والبروتين والكالسيوم والحديد.

المقادير الأساسية لعمل السابلية

لتحضير السابلية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، احضري المكونات التالية:

كوب زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب سكر بودرة منخول

2 صفار بيض

فانيليا

2 ونصف كوب دقيق منخول

ذرة ملح

طريقة عمل سابلية الشوكولاتة

يمكنكِ تحضير سابلية الشوكولاتة بنفس الطريقة مع استبدال ملعقة من الدقيق بملعقة كاكاو خام للحصول على نكهة مميزة يحبها الأطفال.

مكونات تزيين السابلية

للحصول على شكل شهي وجذاب يمكنك تزيين السابلية باستخدام:

مربي (مشمش أو فراولة)

شوكولاتة مذابة

سكر بودرة

مكسرات مجروشة

طريقة التحضير خطوة بخطوة

لضمان نجاح طريقة عمل السابلية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، اتبعي هذه الخطوات:

في وعاء عميق، اخفقي الزبدة مع السكر البودرة جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم. أضيفي الفانيليا ثم صفار البيض تدريجيًا مع استمرار الخفق. أضيفي الدقيق المنخول تدريجيًا مع التقليب حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة (بدون عجن مفرط). افردي العجينة بين ورقتين زبدة، ثم قومي بتقطيعها بأشكال حسب الرغبة باستخدام قطاعات البسكويت. رصي القطع في صينية مبطنة بورق الزبدة، وادخليها فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة من 13 إلى 15 دقيقة أو حتى تأخذ لونًا ذهبيًا فاتحًا. اتركي السابلية ليبرد تمامًا قبل تزيينه حتى لا يتكسر. زيني كل قطعة حسب الذوق باستخدام المربى أو الشوكولاتة أو المكسرات.

مع هذه الوصفة، يمكنكِ تحضير السابلية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة مثل المحترفين وبطعم ينافس أفضل محلات الحلويات، وفري مالك واستمتعي بطعم رائع مضمون لكل أفراد الأسرة.