نزلها دلوقتي .. أغاني الأطفال حصرية 24 ساعة مع تردد قناة كراميش الجديد 2025

قناة كراميش تعتبر من أبرز وأشعر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتويات مميزة للأطفال وذلك لأنها تسعى دائمًا إلى توفير مجموعة من البرامج المختلفة التي تهدف إلى تقديم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم وتتميز القناة بجودتها العالية في تقديم محتوياتها من حيث الصوت والصورة، وازدادت التساؤلات من الأمهات والآباء عن تردد قناة كراميش الجديد على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة كراميش الجديد

أصدرت إدارة قناة كراميش التردد الجديد للقناة على مختلف الأقمار الصناعية:

قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11430.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11390.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بمجموعة من المميزات المتنوعة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي: