سر طراوة الفراخ وقرمشة البطاطس في وصفة صينية البطاطس بالفراخ.. جربيها في البيت وهتدعيلي

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في المنزل بطريقة سهلة وبسيطةتعتبر صينية البطاطس بالفراخ واحدة من الأكلات المنزلية الشهيرة التي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية، حيث تحتوي على الفراخ الغنية بالبروتين والبطاطس التي تمنح طاقة، بالإضافة إلى الخضار ودبس الرمان الذي يضيف مذاقًا مميزًا تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة لضمان النظافة وتوفير المال، وفي هذا المقال نقدم لكِ صينية البطاطس بالفراخ وصفة مضمونة وناجحة من أول مرة.

مكونات صينية البطاطس بالفراخ

لتحضير صينية البطاطس بالفراخ في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، تحتاجين إلى المكونات التالية:

فرخة مقطعة أربعة أجزاء أو أوراك دجاج حسب الرغبة

4 بصلات مقطعة جوانح

فلفل رومي، حامي، وألوان حسب المتاح

ملعقة صغيرة ثوم مهروس

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود وكمون

بهارات فراخ، بابريكا، حبهان مطحون، ورق لورا مطحون

رشة زعتر وقرفة

كيس مرقة فورية

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

ملعقة كبيرة سكر

بطاطس مقطعة أصابع

نصف كوب ماء

2 ملعقة كاتشب + ملعقة صغيرة سمنة لدهن الوجه

خطوات عمل صينية البطاطس بالفراخ بطريقة سهلة وبسيطة

لتحضير صينية البطاطس بالفراخ في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، اتبعي الخطوات التالية:

في صينية على النار، أضيفي ملعقة سمنة وزيت ثم ملعقة السكر حتى تكرمل وتأخذ لونًا ذهبيًا. أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل، ثم الثوم والفلفل وقلبي جيدًا. أضيفي التوابل والمرقة ودبس الرمان وقلبي المزيج حتى يصبح جاهزًا. تبّلي أوراك الدجاج بالملح والفلفل الأسود واعملي فتحات أسفل الجلد ثم احشيها بخليط البصل. ضعي البطاطس مع باقي الخلطة، ووزعي الفراخ فوقها وأضيفي نصف كوب ماء. غطي الصينية بورق زبدة ثم فويل، وضعيها على النار لمدة ربع ساعة. بعد ذلك، أزيلي الورق وادهنى الوجه بالكاتشب المخلوط مع السمنة. ادخلي الصينية الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 30 دقيقة حتى تحمر وتكتسب لونًا ذهبيًا.

مع اتباع هذه الخطوات، يمكنكِ تحضير صينية البطاطس بالفراخ في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وتقديمها لعائلتك بطعم ينافس أشهر المطاعم.