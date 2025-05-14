on time sports tv .. تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على نايل وعرب سات 2025

تصدرت عمليات البحث من عشاق مباريات كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت على مختلف الأقمار الصناعية، وتعتبر من أبرز وأهم القنوات المتخصصة في عرض مباريات كرة القدم المحلية والعالمية بالإضافة إلى أنها تمتلك حقوق حقوق بث أهم البطولات العالمية والمحلية وهذا الأمر جعلها الأكثر مشاهدة

تردد قناة أون تايم سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11861.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12379.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: