جدول مباريات نادى البنك الاهلي المصري المتبقية في الدوري .. عبر القنوات الناقلة مجانًا

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن مباريات نادى البنك الأهلي المصري حيث اقتربت مباريات الدوري المصري على الانتهاء حيث انتهت مباريات الجولة السادسة يوم أمس الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2025 حيث انتهت مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود بالتعادل الايجابي بنتيجة 1-1 ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي يحتل المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري وتعتبر المباريات القادمة مباريات فاصلة وذلك لتحديد الفرق المتأهلة للبطولة الافريقية وخلال السطور التالية نكشف عن مباريات نادى البنك الاهلي المصري.

مباريات نادى البنك الاهلي المصري

يترقب جماهير كرة القدم المصرية خلال الايام القادمة موعد مباريات نادى البنك الاهلي المصري وذلك وفق ما حدده الاتحاد المصري لكرة القدم حيث يتبق مباريات قليلة على نهاية الدوري المصري وإليكم جدول مباريات نادى البنك الاهلي المصري المتبقية في بطولة الدوري المصري.

مباراة الاهلي والبنك الاهلي في الدوري المصري يوم السبت الموافق 17 مايو 2025 وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة البنك الاهلي وفيوتشر في كأس الرابطة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025.

مباراة البنك الأهلي والمصري يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة البنك الاهلي وبتروجيت يوم الجمعة الموافق 30 مايو 2025 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ترتيب البنك الاهلي المصري في جدول ترتيب الدوري المصري

بعد التعرف على مباريات نادى البنك الأهلي المصري يريد الكثير من الجماهير التعرف على ترتيب البنك الاهلي في الدوري المصري حيث يحتل البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 37 نقطة بينما يتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة ويقع بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة بينما يقع نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.