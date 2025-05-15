وفرى فلوسك مش هتحتاجي تشتريه من بره.. طريقة عمل الجلاش باللحمة في البيت بطعم ولا أروع

طريقة عمل الجلاش باللحمة في البيت زي المحترفين يُعد الجلاش باللحمة من أشهر الأطباق الشرقية التي تحضرها ربات البيوت في المناسبات والعزومات، نظرًا لمذاقه الرائع وسهولة تحضيره، بالإضافة إلى كونه من الأكلات الاقتصادية مقارنة بشرائه جاهزًا من المحلات. وإذا كنتِ تبحثين عن طريقة عمل الجلاش باللحمة بخطوات ناجحة من أول مرة، فهذا المقال يقدم لكِ طريقة عمل الجلاش باللحمة في البيت زي المحترفين لتحضيرها في المنزل.

طريقة عمل الجلاش باللحمة خطوة بخطوة

تعتمد طريقة عمل الجلاش باللحمة على تجهيز حشوة غنية من اللحم المفروم المتبل، وتغليفها بطبقات مقرمشة من الجلاش المدهونة بخليط البيض واللبن، لتحصلي في النهاية على طبق ذهبي شهي يناسب كل الأذواق.

المكونات المطلوبة:

لتحضير طبق الجلاش باللحمة، احرصي على توفر المكونات التالية:

علبة واحدة من الجلاش.

500 جرام لحمة مفرومة.

بصلة متوسطة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة معجون طماطم.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

كوب مرق دجاج أو ماء.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة بهارات مشكلة.

ربع كوب بقدونس مفروم.

ربع كوب كزبرة مفرومة.

كوب لبن.

2 بيضة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

خطوات طريقة عمل الجلاش باللحمة بالتفصيل

اتبعي هذه الخطوات لتحضير الجلاش باللحمة بسهولة:

أولًا: تحضير الحشوة

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي البصل والثوم، وقلبي حتى يكتسبوا لونًا ذهبيًا.

ضعي اللحم المفروم وقلبي جيدًا حتى يتغير لونه.

أضيفي معجون الطماطم والملح والفلفل والبهارات.

صبي المرق أو الماء واتركي الخليط حتى ينضج.

بعد رفعه عن النار، أضيفي البقدونس والكزبرة وقلبي.

ثانيًا: تحضير صينية الجلاش

ادهني صينية الفرن بقليل من الزبدة.

اخفقي اللبن مع البيض في وعاء منفصل.

افردي ورقة من الجلاش وادهنيها بمزيج اللبن والبيض.

كرري الطبقات مع وضع حشوة اللحم بين كل عدة ورقات.

غطي الوجه بورقة من الجلاش وادهنيها بالمزيج جيدًا.

سخني الفرن على درجة 180 مئوية.

اخبزي الجلاش لمدة 45 دقيقة حتى يتحول لونه للذهبي ويصبح مقرمشًا.

طريقة عمل الجلاش باللحمة من الطرق التي يمكنك الاعتماد عليها في تحضير وجبة شهية تسعد بها أفراد أسرتك وضيوفك، بخطوات بسيطة ونتيجة مذهلة. جربيها اليوم وقدميها ساخنة مع سلطة خضراء أو طبق من الزبادي، واستمتعي بألذ طعم في كل قطعة.