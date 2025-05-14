ONLINE من الهاتف.. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني أون لاين 2025 وأبرز الشروط المطلوبة

تعرف على خطوات فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني، وضمن جهوده لتطوير خدماته المصرفية وتسهيل الوصول إليها من مختلف الشرائح أطلق بنك الخرطوم خدمة فتح الحساب عبر الإنترنت، حيث يمكن للراغبين من داخل السودان أو من خارج البلاد إتمام عملية فتح الحساب إلكترونيًا دون الحاجة للتواجد في أحد الفروع وجاء هذا التوجه كجزء من خطة البنك لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتخفيف الأعباء المرتبطة بالإجراءات التقليدية مما يمنح العملاء تجربة أكثر مرونة وسرعة في الحصول على الخدمات البنكية.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025

لمن يود فتح حساب عن بعد يمكنه البدء بالدخول إلى المنصة الرسمية لبنك الخرطوم أو تحميل تطبيق بنكك على هاتفه. ثم اختيار خيار إنشاء حساب جديد من بين الخيارات المتاحة. بعد ذلك يطلب منه تعبئة كافة البيانات المطلوبة مثل الرقم الوطني أو جواز السفر إلى جانب رقم الهاتف المحمول. ثم يتم إرسال رمز تحقق يجب إدخاله بشكل صحيح لمتابعة العملية. بعد إدخال الرمز يتم الانتقال إلى استمارة البيانات الإلكترونية التي يجب إكمالها بدقة. ثم رفع نسخة واضحة من وثيقة الهوية أو الجواز. وعند مراجعة المعلومات والتأكد من صحتها يستلم المتقدم رسالة تحتوي على رقم الحساب وكافة تفاصيل الدخول من خلال هاتفه المحمول أو بريده الإلكتروني المسجل.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني

وضع بنك الخرطوم مجموعة من الشروط التي يجب توفرها قبل إتمام عملية فتح الحساب لضمان اكتمال الإجراءات بالشكل الصحيح، حيث يشترط:

أن يكون الشخص المتقدم سوداني الجنسية أو يحمل إقامة سارية داخل البلاد.

ويجب أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من العمر، وفي حال كان المتقدم قاصرًا يتم فتح الحساب عن طريق ولي الأمر داخل أحد الفروع.

كما يجب تقديم رقم وطني ساري المفعول أو جواز سفر فعال بالنسبة للمغتربين.

ويطلب وجود رقم هاتف يعمل لاستلام رمز التفعيل إلى جانب بريد إلكتروني نشط لتلقي الرسائل المرتبطة بالحساب.

وقد تستدعي بعض أنواع الحسابات إيداع مبلغ ابتدائي لا يقل عن عشرة آلاف جنيه سوداني.

كما لا يسمح بفتح أكثر من حساب بنفس البيانات ما لم يكن الغرض مختلفًا كفتح حساب تجاري أو توفير.

ويجب أيضًا الموافقة على السياسات الرقمية الخاصة باستخدام خدمات البنك عبر الإنترنت.

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