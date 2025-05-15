الكريب مش بس في المحلات.. دلوقتي هتعمليه في البيت بخطوات سهلة ومكونات بسيطة وبحشوات متنوعة هتبهر ولادك وضيوفك

طريقة عمل الكريب الحادق في البيت بأسهل خطوات يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الكريب الحادق في البيت بعدما أصبح شراؤه من الخارج مكلفًا بسبب ارتفاع الأسعار، خاصة وأن الكريب أصبح من الوجبات الشهيرة والمفضلة لدى الأطفال والكبار لذلك نقدم لك وصفة مضمونة لتحضير الكريب في البيت بطريقة ناجحة من أول مرة، وبمكونات بسيطة موجودة في كل منزل.

طريقة عمل الكريب الحادق في البيت بمكونات اقتصادية

لتحضير الكريب الحادق في البيت بنجاح، يجب أولًا تجهيز المكونات بدقة. إليكِ المكونات المطلوبة:

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب بدرجة حرارة الغرفة.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة ملح.

ملعقة من الزيت.

حشوات الكريب الحادق في البيت

أهم ما يميز طريقة عمل الكريب الحادق في البيت هي إمكانية التنويع في الحشوات ومنها:

حشوة اللحمة المفرومة المتبلة.

حشوة البطاطس السوري مع الجبن والزيتون.

شرائح بانيه متبلة.

الجبنة البيضاء مع الفلفل والطماطم.

بيض مقلي مع الكاتشب والمايونيز.

كل هذه الحشوات تناسب مختلف الأذواق وتضيف طعمًا مميزًا للكريب.

خطوات تحضير الكريب الحادق في البيت

حتى تنجحي في طريقة عمل الكريب الحادق في البيت، اتبعي هذه الخطوات بدقة:

في وعاء اخلطي المكونات السائلة: الحليب والبيض والزيت.

في وعاء آخر، امزجي الدقيق والسكر والملح.

قومي بدمج المكونات السائلة والجافة باستخدام مضرب يدوي أو كهربائي حتى تحصلي على خليط ناعم.

سخني طاسة غير لاصقة على نار هادئة.

اسكبي كمية قليلة من الخليط ووزعيها جيدًا.

اتركي الكريب لمدة 30 ثانية حتى يتحمر الوجه، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى.

بعد انتهاء الكمية، قومي بحشو الكريب بالحشوة المفضلة وتسويته على الطاسة على الوجهين حتى يتحمر.

لماذا تفضل الأمهات طريقة عمل الكريب الحادق في البيت؟