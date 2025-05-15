جدول ترتيب الدوري المصري اليوم بتفوق النادي الأهلي في الصدارة ويلية بيراميدز بفارق 2 نقطة

يبحث الكثير من جماهير كرة القدم المصرية خلال الساعات الأخيرة الماضية عن ترتيب الدوري المصري اليوم حيث تشتعل مباريات ومنافسات الدوري المصري خلال الساعات الأخيرة الماضية وذلك بعد فوز النادي الاهلي وفوز بيراميدز على الزمالك خلال مباريات الجولة السادسة من المباريات النهائية لتحديد بطل الدوري المصري والفرق المتأهلة للبطولة الافريقية وهما المركز الأول والثاني من جدول ترتيب الدوري المصري وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول ترتيب الدوري المصري اليوم.

ترتيب الدوري المصري اليوم

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول ترتيب الدوري المصري اليوم حيث تشهد بطولة الدوري المصري الكثير من المنافسات القوية على لقب الدوري المصري حيث انتهت مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري ويترقب جميع المشجعين موعد مباريات النادي الاهلي القادمة ومباريات نادي بيراميدز القادمة وذلك لتحديد من هو بالدوري الانجليزي الممتاز وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري اليوم.

الأهلي في صدارة الدوري المصري برصيد برصيد 52 نقطة. الأهرام في المركز الثاني برصيد 50 نقطة. الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة. البنك الأهلي المصري في المركز الرابع برصيد 37 نقطة. المصري في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

مواعيد مباريات الدوري المصري القادمة.

يترقب الكثير من جماهير الدوري المصري مواعيد مباريات الدوري المصري القادم وذلك لتحديد الفائز بلقب بطولة الدوري المصري وهي كالتالي.