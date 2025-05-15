هاتف realme 14 5g بمزايا خرافية 2025.. يتفوق على إصدار أيفون وسامسونج الجديد

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية حول realme 14 5g حيث تم اطلاق هاتف ريلمي 14 رسميًا في جميع الدول العربية ويتساءل الكثير من المهتمين عن سعر ومواصفات ومزايا هاتف realme 14 5g حيث أعلنت شركة ريلمي عن نزول هاتف realme 14 5g في السوق الرسمي رسميًا ويناسب الهاتف الفئة المتوسطة والهاتف مقاوم للماء والغبار و يدعم خاصية تركيب شريحتين اتصال ومن عيوب الهاتف انه لا يدعم كارت ميموري وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول realme 14 5g.

مزايا وعيوب هاتف realme 14 5g

يبحث الكثير من المهتمين بالهواتف الجديدة عن مزايا هاتف realme 14 5g الجديد والذي تم نزول في السوق المصري خلال الأيام الأخيرة الماضية حيث يتميز الهاتف بمعالج قوي وذاكرة قوية تبلغ 256 جيجا مع 12 جيجا رام ويتميز الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بكسل تدعم تصوير الفديوهات بجودة عالية ، كما يتميز الهاتف بكاميرا خلفية اساسية بدقة 50 ميجا بكسل كما أن من عيوب الهاتف أنه لا يدعم منفذ السماعات ويميز الهاتف بوجود فلاش قوي مع وجود مثبت الكتروني ، كما يميز الهاتف بوجود خامات خارجية من البلاستيك بالكامل.

سعر هاتف realme 14 5g

بعد التعرف على مواصفات وعيوب هاتف realme 14 5g يريد الكثير من المهتمين بالتعرف على سعر هاتف realme 14 5g في مصر حيث وصل سعره إلى 17990 جنيهًا مصريًا ويتميز الهاتف باللون الفضي واللون التيتانيوم ويمكن شراء الهاتف من المتجر الرسمي لشركة ريلمي في مصر.