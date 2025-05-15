هتفرّح أولادك كل ثانية حدثها اللآن.. قناة طيور الجنة تعود بترددات محدثة لعام 2025

لا تزال قناة طيور الجنة من أبرز القنوات العربية التي تخاطب عقل وقلب الطفل في آنٍ واحد، حيث تقدم محتوى يجمع بين التعليم والترفيه في قالب بسيط ومحبب للفئات العمرية الصغيرة، مما يجعلها الوجهة المفضلة لمعظم العائلات في الوطن العربي شهدت القناة مؤخرًا إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور الذين يبحثون عن تردد قناة طيور الجنة 2025 الجديد لضبطه على أجهزة الاستقبال، خاصة بعد تحديث تردداتها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.
تردد قناة طيور الجنة 2025 على نايل سات
يمكنك استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:
-
التردد: 11274
-
معدل الترميز: 27500
-
الاستقطاب: عمودي (V)
-
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
-
الجودة: SD/HD
تردد قناة طيور الجنة 2025 على عرب سات
كما يمكنك ضبط القناة على عرب سات من خلال البيانات التالية:
-
التردد: 11310
-
معدل الترميز: 27500
-
الاستقطاب: أفقي (H)
-
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
-
الجودة: SD/HD
طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال
إذا كنتِ ترغبين في استقبال القناة على جهازك بسهولة، اتبعي الخطوات التالية:
-
اضغطي على Menu أو “القائمة” من الريموت.
-
اختاري التركيب أو “Installation”.
-
اختاري البحث اليدوي.
-
أدخلي تردد القناة المناسب حسب القمر (نايل سات أو عرب سات).
-
اضغطي على بحث أو “Search”.
-
بعد الانتهاء، ستظهر قناة طيور الجنة في قائمة القنوات الجديدة.
لماذا قناة طيور الجنة هي المفضلة لدى الأطفال؟
-
تقدم أغاني وأناشيد تربوية برسائل إيجابية.
-
برامجها تساهم في تعليم الحروف والأرقام بأسلوب مرح.
-
تسلط الضوء على القيم الإسلامية والتعامل الحسن.
-
تعمل مجانًا دون فواصل إعلانية مزعجة.
-
تناسب الأطفال من سن 2 إلى 7 سنوات.