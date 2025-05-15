هتفرّح أولادك كل ثانية حدثها اللآن.. قناة طيور الجنة تعود بترددات محدثة لعام 2025

لا تزال قناة طيور الجنة من أبرز القنوات العربية التي تخاطب عقل وقلب الطفل في آنٍ واحد، حيث تقدم محتوى يجمع بين التعليم والترفيه في قالب بسيط ومحبب للفئات العمرية الصغيرة، مما يجعلها الوجهة المفضلة لمعظم العائلات في الوطن العربي شهدت القناة مؤخرًا إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور الذين يبحثون عن تردد قناة طيور الجنة 2025 الجديد لضبطه على أجهزة الاستقبال، خاصة بعد تحديث تردداتها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على نايل سات

يمكنك استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD/HD

تردد قناة طيور الجنة 2025 على عرب سات

كما يمكنك ضبط القناة على عرب سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD/HD

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

إذا كنتِ ترغبين في استقبال القناة على جهازك بسهولة، اتبعي الخطوات التالية:

اضغطي على Menu أو “القائمة” من الريموت. اختاري التركيب أو “Installation”. اختاري البحث اليدوي. أدخلي تردد القناة المناسب حسب القمر (نايل سات أو عرب سات). اضغطي على بحث أو “Search”. بعد الانتهاء، ستظهر قناة طيور الجنة في قائمة القنوات الجديدة.

لماذا قناة طيور الجنة هي المفضلة لدى الأطفال؟