بعد تأجيل الحلقة 192 من المؤسس عثمان .. تعرف على موعد عرضها على تردد قناة ATV التركيه 2025

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول تردد قناة ATV التركية حيث تعتبر قناة ATV من أهم القنوات التركية التي تقوم بعرض مجموعة كبيرة من المسلسلات التركية الدرامية والتي تحظى بنسب مشاهدة عالية خلال الفترة الاخيرة الماضية ومن أكثر المسلسلات مشاهدة عبر شاشة قناة ATV التركية مسلسل المؤسس عثمان والذي يعتبر من أقوى المسلسلات التركية التاريخية خلال السنوات الاخيرة الماضية حيث يحكي قصة قيام الدولة التركية وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة ATV التركية.

تردد قناة ATV التركيه

يبحث الكثير من محبي ومتابعي مسلسل المؤسس عثمان عن تردد قناة ATV التركية حيث كشفت قناة ATV التركية خلال الساعات الأخيرة الماضية تأجيل عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان والتي كا من المقرر عرضها اليوم الاربعاء الموافق 14 مايو 2025 وإليكم تردد قناة ATV التركية عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12692

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 6\5.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 وحقيقة تأجيلها

أعلنت قناة ATV عن تأجيل عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 والتي كان من المقرر عرضها هذا الأسبوع وذلك بشكل مفاجئ وذلك بسبب عرض مباراة نهائي كأس تركيا في نفس موعد عرض الحلقة ولهذا سيتم تأجيل موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان ليوم الاربعاء القادم الموافق 21 مايو 2025 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وسوف يتم عرضها عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.