طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق يونيو 2025

يرغب العديد من المواطنين في الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025 كونها من أهم المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن هذه الرواتب تُساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين اليومية، ويحرصون دائمًا على معرفة قيمة الراتب المستحق الحصول عليه، وهو ما نكشفه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، فجاءت بناءً على ما يلي:-

قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية عبر الإنترنت.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بخدمات الوزارة.

قم مباشرة باختيار خدمة الاستعلام عن الرواتب.

ثم قم بعد ذلك بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى تتمكن من عرض كافة التفاصيل الخاصة بقيمة الراتب للمتقاعد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

وأوضحت وزارة المالية العراقية، أن رواتب المتقاعدين يبدأ صرفها يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في دولة العراق، نظير أن الرواتب يتم إيداعها في كافة الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين دون الإخلال بذلك، حتى أن الوزارة حريصة على أن يتم صرف قيمة الراتب في الموعد الرسمي المُحدد بالنسبة للمتقاعدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، حتى أن ذلك يسهل عليهم في الحصول على مستحقاتهم المالية دون أي معاناة.