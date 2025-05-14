سلي طفلك طول الوقت.. تردد CN بالعربية 2025 على الأقمار الصناعية الأن

تعد قناة CN بالعربية من أجمل القنوات الفضائية المتخصصة في نقل المحتوى الكرتوني الرائع والمميز، حتى أن القناة تعمل على بث محتوى تعليمي ملائم لكل طفل، كما زادت معدلات البحث عنها بشكل كبير في الفترة الأخيرة ونالت شعبية وشهرة هائلة وواسعة في تقديم الكثير من البرامج المفيدة للطفل، ويمكنك معرفة أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة CN بالعربية نايل سات

قم بتنزيل التردد الجديد لقناة CN بالعربية التي تعرض كل ما هو جديد ورائع في عالم الطفل، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي الأول النايل سات.

تردد القناة يكون 11277.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

بينما معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

تردد قناة CN Arabia عرب سات

ويمكنك تنزيل التردد الأخر لقناة CN Arabia عرب سات، وفقًا للبيانات المتمثلة في التالي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

تردد القناة يكون 11747.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

ميزات قناة CN بالعربية

أما عن المميزات التي توفرها قناة CN بالعربية عقب القيام بتحميلها على جهازك الرسيفر، فمن بينها الأتي:-