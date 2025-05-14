هيرجع جديد لانج..طريقة تنظيف البوتاجاز الاستانلس من الحرق بمكونات بسيطة في مطبخك والنتيجة هتبهرك ومن أول مرة

تنظيف البوتاجاز الاستانلس من الحرق يعد من أكثر المهام التي ترهق كل سيدة في المطبخ، خاصة مع تراكم الدهون وبقع الطعام الصعبة التي تترك أثرًا واضحًا على سطح البوتاجاز ولكن باستخدام بعض المواد الطبيعية المتوفرة في كل منزل، يمكن تحقيق نتائج مذهلة دون الحاجة إلى شراء منظفات باهظة الثمن.

طرق فعالة لـ تنظيف البوتاجاز الاستانلس من الحرق

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها تنظيف البوتاجاز الاستانلس من الحرق، وكلها آمنة وسهلة الاستخدام وتمنحك نتيجة فعالة في دقائق معدودة:

بيكربونات الصوديوم:

اخلطي كمية منها مع قليل من الماء لصنع عجينة متماسكة، ووزعيها على البوتاجاز المحترق. اتركيها 15 دقيقة ثم افركيها.

ملح الليمون:

امزجي ملح الليمون مع ماء دافئ، ثم ضعيه على البقع المحترقة واتركيه لمدة نصف ساعة، وبعدها استخدمي سلك التنظيف لإزالة الحروق بسهولة.

الخل الأبيض:

يعتبر الخل من أقوى المواد الطبيعية المستخدمة في تنظيف البوتاجاز الاستانلس من الحرق والدهون. اتركيه 10 دقائق على السطح ثم امسحيه بقطعة قماش.

مكونات منزلية تساعد على تنظيف البوتاجاز الاستانلس من الحرق

فيما يلي أهم المواد التي يمكنك الاعتماد عليها عند تنظيف البوتاجاز الاستانلس من الحرق:

خليط البيكنج باودر مع الماء الدافئ

ملح الطعام مع ماء ساخن

النشادر لإزالة الدهون العنيدة

مزيج ملح الليمون والخل والماء الساخن لنتائج مذهلة

في النهاية لا داعي للقلق بعد اليوم من منظر البوتاجاز المتسخ أو المحروق، فبمجرد اتباع هذه الخطوات البسيطة التي تعتمد على مواد طبيعية، ستحصلين على سطح لامع وخالٍ من الحروق تذكري أن تنظيف البوتاجاز الاستانلس من الحرق بانتظام سيحافظ على جودته ومظهره لأطول فترة ممكنة دون تلف أو تغير لون.