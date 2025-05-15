نظام نور دخول تسجيل طلاب الروضة والصف الأول الابتدائي “هنــا”.. للاستعدادات لعام 1447

في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة السعودية في قطاع التعليم أصدرت وزارة التعليم السعودية نظام نور التي تعتبر من إحدى الركائز الأساسية التي تعزز كفاءة الخدمات التعليمية وتساعد في تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور والطلاب، وهذا النظام لا يقتصر دوره فقط على تسجيل الطلاب المستجدين بل يشمل متابعة الأداء الأكاديمي والحصول على نتائج الامتحانات بدون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

نظام نور دخول

يمكنك تسجيل الدخول عبر منصة نور لتسجيل الطلاب في المدارس وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام نور

إنشاء حساب جديد على المنصة بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.

التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

النقر على خانة “التسجيل في نظام نور” من القائمة الرئيسية.

إدخال بيانات الطالب المطلوبة في نموذج التسجيل ويجب التأكد من صحتها.

إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

الموافقة على الشروط والأحكام.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تأكيد التسجيل” وتصلك رسالة نصية إلى الهاتف تفيد باستكمال الطلب بنجاح.

مزايا نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب

يوفر نظام نور الكثير من المميزات التي تجعل عملية الاستعلام عن نتائج الطلاب سهلة وبسيطة ومن أبرزها: