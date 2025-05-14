جنسيات ممنوعة من الزواج بسعوديات رسمياً في السعودية.. وأهم الشروط والخطوات لتوثيق الزواج من أجنبي في المملكة

في إطار تنظيم العلاقة الزوجية وضمان حقوق المواطنات السعوديات، أصدرت المملكة العربية السعودية قائمة بـ الجنسيات الممنوعة من الزواج بسعوديات ضمن ضوابط قانونية حازمة تحافظ على استقرار المجتمع والأسرة تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المرأة السعودية وضمان التوافق الاجتماعي والثقافي، حيث تفرض المملكة قيودًا على بعض الجنسيات لأسباب تتعلق بالأمن القومي والاعتبارات المجتمعية.

قائمة الجنسيات الممنوعة من الزواج بسعوديات

بحسب النظام، فإن الجنسيات الممنوعة من الزواج بسعوديات هي:

الجنسية الباكستانية

الجنسية البنجلادشية

الجنسية البرماوية

الجنسية التشادية

الجنسية المغربية (بشروط وأنظمة خاصة)

توضح هذه القائمة أن الزواج من بعض الجنسيات يخضع لتدقيق مشدد، بينما يُمنع تمامًا من جنسيات أخرى.

شروط زواج السعوديات من الأجانب

رغم وجود الجنسيات الممنوعة من الزواج بسعوديات، فإن المملكة تسمح بالزواج من أجانب وفق ضوابط دقيقة، منها:

ألا يقل عمر المواطنة عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة

ألا يقل عمر الزوج الأجنبي عن 25 سنة ولا يزيد عن 50 سنة

ألا يزيد فرق السن بين الطرفين عن 15 سنة

الحصول على موافقة الإمارة وتقديم الطلب عن طريق ولي الأمر

إثبات خلو الطرفين من الأمراض

أن يكون جواز السفر والإقامة للزوج سارية

امتلاك الزوج لمحل إقامة في السعودية

وجود شاهدين سعوديين وبطاقتي هوية ساريتين

تقديم شهادة عدم ممانعة من السفارة

ألا يكون الزوج متزوجًا من سعودية أخرى أو مطلقًا لها

خطوات توثيق عقد الزواج من أجنبي عبر منصة ناجز

لتوثيق الزواج إلكترونيًا بعد استيفاء الشروط وتجاوز قائمة الجنسيات الممنوعة من الزواج بسعوديات، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة ناجز اختيار “ناجز الأفراد” تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور إدخال البيانات بدقة الذهاب إلى “الخدمات الاجتماعية” واختيار “توثيق عقد الزواج أحد الزوجين غير سعودي” الضغط على “تقديم طلب جديد” رفع كافة المستندات المطلوبة النقر على “تقديم الطلب”

تؤكد المملكة العربية السعودية عبر هذه اللوائح أنها حريصة على تنظيم الزواج من الأجانب بشكل يحمي حقوق السعوديات ويضمن استقرار المجتمع، مع ضرورة الالتزام بقائمة الجنسيات الممنوعة من الزواج بسعوديات، والامتثال للإجراءات القانونية كاملة لضمان قبول الطلب.