خطوات تثبيت تردد قناة وناسة الجديد WANASAH KIDES TV .. نزلها وثبتها حالًا

ازدادت عمليات البحث من الأمهات والآباء عن تردد قناة وناسة الجديد على مختلف الأقمار الصناعية لما تقدمه من محتويات هادفة تجمع بين الترفيه والتعليم وتستهدف فئة الأطفال بجميع الأعمار وتعتبر قناة وناسة من أبرز وأشهر قنوات الأطفال على مستوى الوطن العربي والتي تحرص على توفير محتوى آمن ومناسب لجميع الأطفال.

تردد قناة وناسة الجديد

تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11470.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11270.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: