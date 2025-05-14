أحلى ضحكة لطفلك.. تردد قناة MBC3 على القمر الصناعي بجودة عالية الان

تبحث العديد من الأسر في الدول العربية عن القنوات الفضائية المخصصة في تقديم محتوى مناسب للأطفال، لتكون قناة MBC3 هي من أشهر هذه القنوات المعنية بإذاعة الكثير من البرامج التعليمية والترفيهية، وكذلك العديد من الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة التي تقدمها القناة على مدار الساعة، وهي ما اكتسبت بها شهرة غير طبيعية، ويمكنك معرفة أخر تحديث لتردد القناة على الأقمار الصناعية، بناءً على ما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة MBC3 الحديث

أما عن المعلومات المعنية لإستقبال قناة MBC3 الناقلة لكل ما هو مميز ومفيد للطفل على مدار الساعة، بناءً على ما يأتي:-

القمر الصناعي الأول النايل سات.

تردد القناة يكون 11559.

بينما استقطابها رأسي.

معامل الترميز للقناة 27500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

تردد قناة ام بي سي 3

أما عن المعلومات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة أم بي سي 3 الناقلة لكل ما هو مميز ورائع، فجاءت كما يلي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها يكون 11470.

استقطاب القناة رأسي.

معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ “¾”.

خطوات تثبيت قناة MBC3 على القمر الصناعي

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتنزيل التردد الحديث لقناة MBC3 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، فجاءت كما يلي:-