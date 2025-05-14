هبوط مفاجئ.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية انخفاضاً واضحاً في تعاملات الأربعاء 14 مايو 2025، مما أثار اهتمام المتابعين والمستثمرين في سوق الذهب المحلي انخفض سعر الذهب اليوم في السعودية بمقدار يقترب من 2 ريال سعودي لكل جرام، وهو ما يُعد تراجعاً ملحوظاً بعد سلسلة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الماضية ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع تحركات أسعار الذهب العالمية، وتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الريال، مما يؤثر على السوق المحلي بشكل مباشر.

سعر الذهب اليوم في السعودية

شهد سعر الذهب اليوم في السعودية تراجعاً في مختلف الأعيرة، مع تسجيل عيار 24 لأدنى مستوياته خلال هذا الأسبوع.

إليك أبرز أسعار الذهب اليوم في السعودية بحسب الأعيرة والأوزان المختلفة:

سعر الذهب عيار 24: 391.86 ريال سعودي (104.50 دولار أمريكي).

سعر الذهب عيار 22: 359.21 ريال سعودي (95.79 دولار أمريكي).

سعر الذهب عيار 21: 342.88 ريال سعودي (91.43 دولار أمريكي).

سعر الذهب عيار 18: 293.90 ريال سعودي (78.37 دولار أمريكي).

سعر الذهب عيار 14: 228.59 ريال سعودي (60.96 دولار أمريكي).

سعر الذهب اليوم في السعودية يشمل أيضاً السبائك والجنيهات

إلى جانب سعر الذهب اليوم في السعودية للأعيرة المختلفة، شهدت أسعار السبائك والجنيهات الذهبية تراجعاً متناسباً مع الانخفاض العام.

سبيكة 1 جرام: 431.05 ريال سعودي.

سبيكة 2.5 جرام: 1028.64 ريال سعودي.

سبيكة 5 جرام: 2037.68 ريال سعودي.

سبيكة 10 جرام: 4028.33 ريال سعودي.

سبيكة 20 جرام: 8001.80 ريال سعودي.

جنيه ذهب عيار 21 (8 جرام): 3291.63 ريال سعودي.

جنيه ذهب عيار 22 (8 جرام): 3448.38 ريال سعودي.

جنيه ذهب عيار 24 (8 جرام): 3761.87 ريال سعودي.

يذكر أن سعر بيع أونصة الذهب بلغ 12188.21 ريال سعودي، في حين سجل سعر الشراء 12191.96 ريال.

يبقى السؤال الآن هل يستمر التراجع في سعر الذهب اليوم في السعودية أم نشهد موجة ارتفاع مفاجئة؟ تابعونا يومياً للتحديثات المستمرة حول الأسعار وتحركات السوق لحظة بلحظة.