من أول مرة وشك هينور.. ماسك النشا والأرز لتفتيح البشرة سر الجمال الكوري لبشرة بيضاء موحدة خالية من العيوب

ماسك النشا والأرز لتفتيح البشرة هو الحل الطبيعي الفعال لتوحيد لون البشرة والتخلص من التصبغات المزعجة تسعى الكثير من النساء إلى الحصول على بشرة بيضاء ناعمة وخالية من البقع، ويعد ماسك النشا والأرز لتفتيح البشرة من أشهر وأبسط الوصفات التي أثبتت فعاليتها، خاصةً أن هذا الماسك مستوحى من روتين العناية الكوري الذي يشتهر ببشرة زجاجية ناعمة ونقية يحتوي الماسك على مكونات طبيعية تساهم في تجديد خلايا الجلد، إزالة التصبغات، وتوحيد لون البشرة بطريقة آمنة وغير مكلفة.

طريقة تحضير ماسك النشا والأرز لتفتيح البشرة

ماسك النشا والأرز لتفتيح البشرة سهل التحضير ويمكن إعداده في المنزل بخطوات بسيطة.

تتميز وصفة ماسك النشا والأرز لتفتيح البشرة بأنها لا تحتاج إلى مكونات مكلفة، بل تعتمد على مواد متوفرة في أغلب المنازل، مثل الأرز، النشا، الحليب، واللبن البودر.

المكونات:

ثلاثة ملاعق من الأرز.

ملعقة من النشا.

ملعقة من اللبن البودر.

ربع كوب حليب سائل.

خطوات التحضير:

ضعي الأرز في مقلاة وقلبيه على نار هادئة حتى يتحمص ويجف تماماً.

اطحني الأرز جيداً حتى يصبح بودرة ناعمة.

في قدر على النار، امزجي الحليب السائل مع الأرز المطحون واللبن البودر.

عند الغليان، أضيفي النشا المذوب في قليل من الحليب البارد إلى الخليط.

استمري في التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي متماسك.

كيفية استخدام ماسك النشا والأرز لتفتيح البشرة

تطبيق ماسك النشا والأرز لتفتيح البشرة بشكل صحيح يعزز من فعاليته ويوفر نتائج مبهرة.

قومي بتنظيف وجهك جيداً بالغسول المناسب.

ضعي ماسك النشا والأرز لتفتيح البشرة على الوجه بحركات دائرية لطيفة.

اتركيه لمدة 10 دقائق أو حتى يجف تماماً.

يفضل تركه على البشرة طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

في الصباح، اغسلي وجهك بالماء الفاتر فقط.

ماسك النشا والأرز لتفتيح البشرة ليس فقط وصفة تجميل بل روتين يعيد لبشرتك النضارة والإشراق، ويمنحك نعومة كالحرير. استخدميه بانتظام وشاهدي الفرق بنفسك من أول مرة.