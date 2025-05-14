هل الزلازل غضب من الله ؟ .. وزارة الأوقاف عبر صحفتها الرسمية : أن الزلازلُ جُندٌ من جنود الله

حدث في الساعات الماضية في كافة المدن المصرية زلزال شعر به الجميع، وبعد أن انتهى هذا الأمر، بدأ الجميع أن يسأل “هل الزلازل غضب من الله؟” بالأخص بعد أن نشرت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها على السوشيال ميديا منشور يدل على أن الزلازل عبارة عن غضب من الله على عباده، لذلك دعونا أن نكشف لكم عن تلك التفاصيل من خلال الأسطر التالية.

هل الزلازل غضب من الله

هل الزلازل غضب من الله ؟.. بعد أن شعر الجميع بزلازل مصر التي كانت قوته 6.1 رغتر، فقد نشرت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، “أن الزلازلُ جُندٌ من جنود الله، يُذكِّر بها عباده، ويهزّ بها الغافلين؛ ليُريهم ضعفهم بين يديه” ،واستشهدت بقول الله تعالى: {وما نُرسل بالآياتِ إلا تخويفًا} [الإسراء: 59].

ووضحت أنه جميع المواطنين المسلمين وأصحاب الديانات السماوية الاخرى، يجب عليهم استقبال هذا التخويف بالقرب من الله تعالى وتذكير الله في كل وقت وحين، أنه على كل شيء لقدير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه القدسي، (هذِه الآياتُ الَّتي يُرْسِلُ اللَّهُ، لا تَكُونُ لِمَوْتِ أحَدٍ ولا لِحَياتِهِ، ولَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ به عِبادَهُ، فإذا رَأَيْتُمْ شيئًا مِن ذلكَ، فافْزَعُوا إلى ذِكْرِهِ ودُعائِهِ واسْتِغْفارِهِ” (رواه البخاري).

لذلك قد نُجيب أنه بالفعل نعم، يعتبر غضب من الله على عباده حتى يمكنهم تذكره دائما والرجوع إلى عبادته في كل وقت وحين، لذلك ندعوا من الله تعالى أن يأمن خوفنا من كل شر وأن يبعدنا عن المصائب.