ما حقيقة تبكير موعد صرف دعم سكني شهر مايو 2025 للمستفيدين بمناسبة عيد الأضحى!

ازدادت عمليات البحث من المواطنين في المملكة عن رابط الاستعلام عن موعد صرف دعم سكني لشهر مايو من أجل تعزيز رفاهية الإنسان وتوفير بيئة معيشية جيدة للأسر السعودية، ويوفر هذا البرنامج للأسر المستفيدة مجموعة من الفرص للحصول على مساكن مناسبة بدايًة من الدعم المالي المباشر إلى القروض التمويلية الميسرة وتخصيص الأراضي السكنية، ويترقب الكثير من المواطنين الإعلان عن موعد إيداع أقساط الدعم السكني لشهر مايو.

موعد صرف دعم سكني شهر مايو 2025

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة عن موعد صرف دعم سكني شهر مايو والذي يكون يوم 24 مايو حيث تلتزم الوزارة دائمًا بجدولها الزمني لصرف المتخصصات الشهرية للمستفيدين في المملكة، وإذا صادف موعد الصرف عطلة رسمية في المملكة يتم تبكير موعد الصرف أو تأجيله لليوم التالي.

خطوات الاستعلام عن دعم سكني شهر مايو 2025

يمكن للمستفيدين من دعم سكني الاستعلام عن الدعم لشهر مايو من خلال اتباع الخطوات التالية: