“عـامر ومواقفه المضحكـة” شباب البومب 13 روتانا خليجية في هـذا الموعد.. اوعـى تفوتك أجمل الحلقات الكوميدية

يعود المسلسل الكوميدي الخليجي الشهير شباب البومب 13 روتانا خليجية في موسمه الثالث عشر ليستكمل نجاحه الذي دام لأكثر من عقد من الزمان، يعد هذا العمل من أبرز الإنتاجات الكوميدية في المملكة العربية السعودية والخليج، حيث يحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة، خاصة بين فئة الشباب، ويتميز الموسم الجديد بتناول قضايا معاصرة ومواقف طريفة تلامس واقع المجتمع، مع المحافظة على الطابع الكوميدي المحبب الذي اشتهر به العمل منذ انطلاقه.

شباب البومب 13 روتانا خليجية

يحمل الموسم الثالث عشر العديد من المفاجآت، سواء على صعيد القصص أو الشخصيات. يواصل البطل “عامر”، الذي يؤدي دوره الفنان فيصل العيسى، مغامراته اليومية في قالب فكاهي، مستعرضا مواقف اجتماعية متجددة تتعلق بالشباب والتكنولوجيا والعمل والعلاقات الأسرية، والتحديات الحياتية.

كما يتطرق المسلسل هذا الموسم إلى موضوعات مثل التأثيرات السلبية للإعلام الجديد، وفكرة الطموح وتحقيق الذات، والبطالة، وتغيير نمط الحياة في المجتمع السعودي بعد التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، كل ذلك بأسلوب ساخر يمزج بين الترفيه والطرح الجاد، ما يجعل شباب البومب قريبا من قلب المشاهد الخليجي والعربي.

موعد عرض شباب البومب 13

بدأ عرض حلقات شباب البومب 13 روتانا خليجية خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ (2024م)، ويستمر عرضه بشكل أسبوعي بعد انتهاء الشهر الكريم، تلبية لطلب الجمهور الذي طالب باستمرار السلسلة على مدار العام، ويُعرض المسلسل مساء كل يوم جمعة، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية.

تردد قناة روتانا خليجية

يعرض المسلسل حصريًا على قناة روتانا خليجية، وهي الجهة المنتجة للعمل منذ انطلاقه. كما يمكن متابعة الحلقات بعد عرضها عبر تطبيق روتانا+، بالإضافة إلى توفر الحلقات على منصة يوتيوب الرسمية لروتانا خليجية لمن فاته العرض المباشر، ويكون تردد قناة روتانا خليجية كالآتي:

تردد القناة: 11295.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة عرض القناة: HD.

القمر الصناعي نايل سات

يحافظ شباب البومب 13 على مكانته كأحد أنجح الأعمال الكوميدية في الخليج، بفضل روحه الخفيفة وطرحه الساخر لقضايا تهم المجتمع. ومع كل موسم جديد، يثبت المسلسل قدرته على مواكبة التغيرات وإعادة تقديم نفسه بطريقة أكثر نضجًا وتنوعًا، ما يجعله الخيار الأول لمحبي الكوميديا السعودية.