خطوات التقديم على التقاعد المبكر نظام فارس 1446 .. بالشروط المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إمكانية التقديم على التقاعد المبكر عبر نظام فارس للمعلمين من أجل إتاحة الفرصة أمام الكوادر التعليمية الجديدة من أجل الحصول على وظائف في المدارس السعودية ومساعدة المعلمين الحاليين في التقديم على التقاعد المبكر بحسب رغبتهم مع اشتراك انطباق جميع شروط التقاعد المبكر في نظام العمل السعودي لديهم.
التقديم على التقاعد المبكر نظام فارس
للراغبين في التقديم على التقاعد المبكر يمكنهم ذلك عبر نظام فارس من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة فارس
- تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.
- التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختر خدمة “التقديم على التقاعد المبكر” من الخدمات المتاحة.
- تسجيل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.
- إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على التقاعد المبكر.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.
المستندات المطلوبة للتقديم على التقاعد المبكر
يجب إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على التقاعد المبكر والتي تتمثل في الآتي:
- تقديم صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية المفعول.
- إحضار إخلاء طرف من صندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية الزراعي وصندوق التنمية الاجتماعية.
- بيان رسمي من الخدمات الوظيفية من منصة مسار من حساب الموظف نفسه.
- خطاب رسمي من البنك موضح فيه رقم الحساب والآيبان ويجب أن يكون موقع ومختوم.