خطوات التقديم على التقاعد المبكر نظام فارس 1446 .. بالشروط المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إمكانية التقديم على التقاعد المبكر عبر نظام فارس للمعلمين من أجل إتاحة الفرصة أمام الكوادر التعليمية الجديدة من أجل الحصول على وظائف في المدارس السعودية ومساعدة المعلمين الحاليين في التقديم على التقاعد المبكر بحسب رغبتهم مع اشتراك انطباق جميع شروط التقاعد المبكر في نظام العمل السعودي لديهم.

التقديم على التقاعد المبكر نظام فارس

للراغبين في التقديم على التقاعد المبكر يمكنهم ذلك عبر نظام فارس من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة فارس

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.

التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة “التقديم على التقاعد المبكر” من الخدمات المتاحة.

تسجيل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على التقاعد المبكر.

الموافقة على الشروط والأحكام.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

المستندات المطلوبة للتقديم على التقاعد المبكر

يجب إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على التقاعد المبكر والتي تتمثل في الآتي: