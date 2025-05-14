بعد زلزال مصر .. الأرصاد الجوية تكشف حقيقة قدوم العاصفة شيماء إلى تلك المدن!

أعلن عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ما تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن العاصمة شيماء غير صحيح وأنفى تعرض البلاد لأي عواصف، وأضاف أن الهيئة لم تصدر أي بيانات بشأن تسمية عواصف بهذه الإسم أو غيره موضحًا أن ما شهدته البلاد من نشاط في الرياح وإثارة الرمال والأتربة لا يرقى إلى مستوى العاصفة وهو أمر متوقع حذرت عنه الهيئة في نشراتها الجوية مسبقًا.

العاصفة شيماء

أكد عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسمية العواصف على المستوى العالمي يتم وفقًا لضوابط وشروط محددة تقوم بوضعها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وأضاف أن أي تسميات منتشرة في وقتنا الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي والمقصود “عاصفة شيماء” ليس لها صلة بالأرصاد الجوية أو الجهات الرسمية.

حالة الطقس في الأيام المقبلة في مصر

أوضح عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن بدايًة من يوم الجمعة المقبلة ستشهد البلاد موجة حارة شديدة ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا وتصل ذروتها من يوم السبت المقبل والتي قد تصل إلى 43 درجة مئوية في جميع محافظات جنوب الصعيد وتتراوح في القاهرة الكبرى ما بين 38 درجة إلى 40 درجة، وأكد أن الهيئة تتابع الحالة الجوية بدقة وتصدر بعض التحديثات المستمرة وفقًا للتغييران وأوضح أن التوقعات قابلة للتغيير مع اقتراب موعد الذروة، ونفى وجود أي عواصف في البلاد والهيئة لم يصدر منها أي بيانات بشأن تسمية عواصف بهذا الاسم أو غيره.