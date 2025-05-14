أنخفاض وتراجع في سعر الذهب اليوم في الكويت .. بتاريخ 14 مايو 2025 الاربعاء

بعد أن سجلت محلات الصاغة اليوم المافق 14 من مايو 2025، فقد أعلنت عن تراجع ملحوظ في سعر الذهب اليوم في الكويت لكافة العيارات المختلفة، ولذلك فقد يعتبر الذهب من ضمن المشغولات التي تتواجد بكثرة في الكويت وأسعارها مناسبة تمامًا ويوجد بها استقرار ملحوظ، وفي حالة هذا التراجع والانخفاض الطفيف فقط يعتبر إشارة قوية لشراء أكبر قدر ممكن من الذهب والاحتفاظ القوي به.

سعر الذهب اليوم في الكويت

سجل اليوم سعر الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 14 من مايو 2025، كما سجل أقل سعرًا اليوم، ليكون جدول الأسعار كما هو موضح لكم في التالي:

سجل اليوم عيار 24 قيمة 31.975 دينار.

بالإضافة إلى ذلك عيار 21 سجل 27.975 دينار

كما سجل اليوم عيار 18 قيمة 23.975 دينار

حيث تمتسجيل عيار 14 سجل 18.650 دينار

بينما عيار 12 سجل 15.975 دينار

بالإضافة إلى سعر الاونصة الذهبية سجلت الويم 994.350 دينار

الجنيه الذهب 223.775 دينار.

الأونصة بالدولار 3238.48 دولار.

ما هي أسباب تراجع أسعار الذهب في الكويت؟

تداولت الكثير من الأخبار بشأن تراجع أسعار الذهب في الكويت اليوم الموافق 14 من مايو 2025، وسجلت اليوم سعرًا أقل من التي تم تسجيله بالأمس، وهذا كان نتيجة بعض التوترات التجارية التي بين الدول الأجنبية وبعضها، مما يزيد من الطلب على الأصول الأمنة، وهذا ما يجعل انخفاض الذهب يستمر في أهم الدول العربية وبالطبع من ضمنها هي الكويت.

سعر الذهب بالمصنعية

لن يتم تحديد قيمة مصنعية مخصصة على سعر الذهب، لأنها تختلف من تاجر إلى أخر على حسب المكان والمدينة وعلى حسب عدد الجرامات أيضًا.