تحذير هام للسودانيين بالسعودية.. ترحيل المخالفين في الحال

حذرت القنصلية السودانية في مدينة جدة، جميع مواطنيها الكرام عن عدم السماح باحتفاظ صاحب العمل أو الكفيل بجواز سفر الوافد الذي يخوض العمل معه، مؤكدة أن مسؤولية الاحتفاظ بالجواز أو أي مستند رسمي أخر يكون من قبل صاحب الجواز دون غيره، مضيفة أنه في حال إذا امتنع صاحب العمل من تسليم الجواز إلى صاحبة يمكن الإبلاغ عنه في الحال بمكتب العمل داخل المنطقة التابع لها.

تنبيه هام من القنصلية لجميع السودانيين

وأكدت قنصلية السودان في جدة، أنه يجب على جميع المقيمين السودانيين الاحتفاظ بجوازات السفر الخاصة بهم منعًا لوقوعهم تحت طائلة القانون التي تترتب عليها مخالفة الأنظمة المشار إليها، ناهيك عن أن القنصلية فاتحة أبوابها أمام جميع المواطنين من أجل إنهاء خدماتهم والاستماع إلى شكواهم أو أي استفسارات هم في حاجة إليها على مدار الساعة وخلال أيام العمل، فيما أنها حريصة على نشر بياناتها عبر مواقعها الرسمي من أجل يتعرف عليها كافة المواطنين السودانيين.

استعداد السعودية لموسم الحج هذا العام 2025

يذكر أن المملكة العربية السعودية بمختلف أجهزتها على أتم استعداد لخوض موسم الحج، فيما أن ذلك جاء بناءً على تعليمات القيادة السعودية، ناهيك عن فرض عقوبات حاسمة على كافة المقيمين داخل المملكة، بالإضافة أن موسم هذا العام يشهد إقبالاً كبيرًا من جميع بقاع الأرض، نظير أداء الركن الأعظم “الحج”، مع توفير كافة التسهيلات التي يحتاجون إليها على مدار موسم الحج دون التقصير في ذلك من قبل القيادات السعودية.

كيفية تجديد تأشيرة الزيارة في السعودية

يمكنك تجديد تأشيرة الزيارة في حالة انتهاءها داخل المملكة العربية السعودية، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-