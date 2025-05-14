رابط التسجيل في برنامج دعم ساند للنساء 1446هـ والشروط المطلوبة بالتفصيل

تواصل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تقديم برامج الدعم الاجتماعي المختلفة، ومن أبرز هذه المبادرات برنامج دعم ساند للنساء 1446، الذي يستهدف المواطنات السعوديات لمساعدتهن ماليًا، خاصة الأمهات اللاتي يواجهن ظروفًا معيشية صعبة نتيجة فقدان الوظيفة، ويحظى هذا البرنامج بأهمية كبيرة نظرًا لدوره في تحقيق الاستقرار الأسري وتخفيف الأعباء المادية عن شريحة واسعة من السيدات في المملكة.

برنامج دعم ساند للنساء 1446

برنامج دعم ساند هو نظام تأميني تقدمه التأمينات الاجتماعية، يهدف إلى مساعدة الموظفات اللاتي يفقدن أعمالهن لأسباب خارجة عن إرادتهن، من خلال تقديم دعم مالي شهري لفترة مؤقتة، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة مناسبة، كما يساهم البرنامج في تقديم فرص تدريبية وتأهيلية لتحسين مهارات المتقدمة وزيادة فرص توظيفها مستقبلًا.

شروط التسجيل في برنامج دعم ساند للنساء 1446

للاستفادة من هذا الدعم، وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عددًا من الشروط التي يجب استيفاؤها قبل التقديم، وجاءت كالتالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

فقدت وظيفتها بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.

مسجلة مسبقًا في نظام التأمينات الاجتماعية.

ألا تكون قد بلغت سن التقاعد الذي تحدده التأمينات.

عدم امتلاك مصدر دخل ثابت أو وظيفة أخرى.

الالتزام بجميع البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة.

خطوات التسجيل في دعم ساند للنساء 1446

يمكن التسجيل في البرنامج بسهولة من خلال بوابة التأمينات الاجتماعية الإلكترونية، عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار “برنامج ساند” من قائمة البرامج المتاحة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

رفع المستندات الرسمية التي تثبت فقدان الوظيفة.

التأكد من صحة البيانات ثم إرسال الطلب إلكترونيًا.

الفئات المستحقة للتسجيل في دعم ساند 1446

أوضحت المؤسسة أن هذا البرنامج متاح لكل من الرجال والنساء الذين فقدوا أعمالهم بسبب ظروف قهرية، لكن مع أولوية للفئات الأكثر احتياجًا والأمهات المعيلات، ويُشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة مستوفيًا شروط التأمينات الاجتماعية، مع عدم وجود دخل آخر يمكن أن يؤثر على استحقاق الدعم.