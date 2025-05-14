“حالة الطقس في المغرب”.. زخات مطرية مع تحذيرات عاجلة من رياح قوية وهبوط ملحوظ في الحرارة تهدد هذه المناطق!

كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بخصوص حالة الطقس في المغرب ليوم غد الخميس 15 ماي 2025، والتي يتوقع أن تشهد بعض التقلبات المناخية بعدة جهات من المملكة، بين قطرات مطرية وهبوب رياح قوية وأجواء باردة خصوصًا بالمناطق الجبلية.

حالة الطقس في المغرب

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تسجل بعض القطرات المطرية خلال الصباح على مستوى الريف الغربي، إضافة إلى السهول الأطلسية الممتدة من العاصمة الرباط وصولاً إلى مدينة الجديدة، ومن شأن هذه الأمطار الخفيفة أن تمنح انتعاشة للأجواء وتُلطّف درجات الحرارة في تلك المناطق، كما يتوقع أن تشهد مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط أجواء باردة نسبيًا، مع إمكانية تكون الجليد أو ما يُعرف محليًا بـ”الجريحة”، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، هذه الأجواء الباردة قد تتسبب في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة الدنيا في تلك المرتفعات.

رياح قوية في بعض المناطق

ويتوقع أيضًا أن تعرف عدد من المناطق الشرقية والساحل المتوسطي، بالإضافة إلى السواحل الوسطى والجنوبية، هبوب رياح قوية نوعًا ما، مع تسجيل تطاير الغبار محليًا، مما قد يؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية ببعض الأقاليم.

درجات الحرارة

أما بخصوص درجات الحرارة الدنيا فستتراوح ما بين 02 و07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، في حين ستتراوح ما بين 14 و20 درجة بالقرب من السواحل وأقصى الجنوب الشرقي للمملكة، وكذلك بغرب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 08 و14 درجة بباقي مناطق البلاد، أما درجات الحرارة خلال النهار، فمن المنتظر أن تعرف ارتفاعًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، خصوصًا بالمناطق الساحلية والجنوبية.

حالة البحر

سيظل البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئًا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، أما بين منطقتي كاب سيم وطانطان، فمن المنتظر أن يكون البحر هائجًا إلى قوي الهيجان، في حين سيسجل البحر حالة قليلة الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الوطنية.