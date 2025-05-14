أسعار الفراخ البيضاء والحمراء والأمهات والبلدي الان في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر مايو 2025 بمختلف المحلات والأسواق التجارية، نظير أن ذلك شمل كافة أنواع الفراخ البيضاء والحمراء والأمهات والبلدي، ويمكنك التعرف على أخر تحديث تم على سعر الكيلو من الدواجن، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء

بناءً على أخر التحديثات التي أجرت على أسعار الفراخ اليوم الأربعاء، تزامنًا مع الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة والتموين في ضخ كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية بمختلف الأسواق والمحلات المتخصصة، وعليه فإن الأسعار نصت على النحو الأتي:-

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 95 جنيهًا للكيلو الواحد للمستهلك.

فيما أن سعر كيلو الفراخ الحمراء بلغت نحو 85 جنيهًا بالبورصة وللمستهلك بـ 93 جنيهًا.

حتى أن سعر كيلو الفراخ البلدي سجل قرابة الـ 120 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما بالنسبة لسعر الأمهات فبلغت نحو 75 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

فيما أن أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها، التي تختف بناءً عليه من محل تجاري إلى أخر، وعيه فإن التحديثات الأخيرة جاءت كما يلي:-