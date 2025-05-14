مفاجأة نارية.. سعر الأرز الشعير والأبيض رفيعة وعريضة الحبة اليوم الأربعاء

استقرار ملحوظا في أسعار الأرز الشعير اليوم 14 مايو 2025 في الأسواق المحلية حيث يتساءل العديد من المواطنين بالبحث باستمرار حول معرفه أسعار الأرز اليوم، يعد الأرز من السلع الغائية ذات الأهمية والقيمة العالية والتي لم يمكن الاستغناء عنها وذلك لأنه يوجد به الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الانسان كمصدر رئيسي للطاقة والبروتينات، بالإضافة إلي كونه احد ابرز واهم السلع الغذائية الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطنين المصريين بشكل يومي، من ضمن المؤثرات علي أسعار الأرز هو العرض والطلب حيث تؤدي هذه العوامل إلي تغيرات ملحوظة في الأسعار، بين السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم أسعار الأرز اليوم إليكم التفاصيل.

بكام طن الأرز الشعير اليوم 14 مايو 2025؟

وصل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم 14 مايو 2025 بقيمة تتراوح ما بين 15.200 إلي 15.400 جنيها.

بلغ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة نحو 17.300 إلي 17.500 جنيها.

سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بقيمة تتروح ما بين 23.600 إلي 24 ألف جنيها.

سجل الأرز الأبيض عريض الحبة للطن بقيمة تتراوح ما بين 27.000 إلي 27.200 جنيها.

العوامل المؤثرة علي أسعار الأرز عالميا

يتأثر الأرز بعدة عوامل والتي من أهمها: