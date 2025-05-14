هل أجلت؟ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة على القناة الناقلة 192 Kurulus Osman بجودة عالية

حرص مسلسل قيامة المؤسس عثمان على تقديم حلقات مميزة ورائعة، تنقل التاريخ العثماني وكيف تم تأسيس الدولة العثمانية، مع وجود العديد من المخاطر التي مر بها السيد عثمان ومحاربيه، لكن يظهر في الإعلان الـ 192 خطة الصليبين في أسر تورغوت، وكذلك ظهور بعض الخونة في جيش عثمان، ناهيك عن أن بعض المحاربين سيغادروا الحلقة القادمة، وغيرها من الأحداث الأخرى التي ستشهدها حلقة الأسبوع، لكن السؤال هنا هل سيتم عرضها في موعدها الأساسي أم سيتم تأجيلها، تابعونا لنتعرف على حقيقة الأمر.

هل تُعرض حلقة 192 من المؤسس عثمان؟

بناءً على الأنباء التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهي تُفيد بأن الحلقة 192 من المؤسس عثمان سيتم تأجيلها لهذا الأسبوع، نظير تزامن بثها مع عرض كأس تركيا، لكن حتى وقتنا هذا لم تُعلن الشركة المنتجة عن حقيقة الأمر، مما يضعنا على حيرة من أمرنا في معرفة ما إذا سيتم بثها أم لا، وعليه في حالة نشر أي بيان رسمي حول موعد عرض الحلقة 192 سنطلعكم عليه في الحال لتكون على علم بذلك.

متى تُعرض حلقات المؤسس عثمان؟

أما عن المواعيد الرسمية التي يتم فيها عرض حلقات المؤسس عثمان الموسم السادس، فجاءت كما يلي:-