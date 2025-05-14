جميع مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري .. يستعد للمواجهة مع بتروجيت في هذا الموعد!

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري وذلك بعد فوز بيراميدز على الزمالك في مباراة هامة يوم امس امس الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025 وتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين فقط عن نادي بيراميدز ويسعى الأهلي لتحقيق لقب الدوري المصري هذا الموسم. حيث يتبقى بيراميدز مباراتين فقط في الدوري المصري وخلال السطور التالية نكشف عن مباريات بيراميدز المتبقية.

مباريات بيراميدز المتبقية

يبحث الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم خلال الساعات الأخيرة الماضية عن موعد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري حيث يتوقف لقب بطولة الدوري المصري على نتائج مباريات بيراميدز القادمة حيث في حالة فوز بيراميدز بالمباريات المتبقية في الدوري المصري يكون هو الفائز ببطولة الدوري المصري وإليكم مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية.

مباراة بيراميدز وبتروجيت يوم السبت الموافق 17 مايو 2025 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتقام المباراة على ستاد بتروسبورت.

مباراة بيراميدز وسيراميكا يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 على ستاد هيئة قناة السويس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري المصري 2025

بعد التعرف على مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية يبحث الكثير من جماهير كرة القدم عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميد على الزمالك بنتيجة هدف مقابل لا شيء.