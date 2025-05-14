جدول مباريات الدوري المصري بتاريخ 16 – 17 مايو 2025 .. الأهلي يستعد للمواجهة مع نظيره

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول جدول مباريات الدوري المصري المتبقية حيث تعتبر مباريات الدوري المصري القادمة من المباريات الفاصلة لتحديد الدوري المصري حيث تشهد مباريات الدوري المصري منافسة شرسة على لقب بطولة الدوري المصري وذلك بين النادي الاهلي المصري ونادي بيراميدز ويترقب جميع مشجعي كرة القدم المصرية موعد جدول مباريات الدوري المصري القادمة.

جدول مباريات الدوري المصري

يبحث الكثير من جماهير كرة القدم عن جدول مباريات الدوري المصري القادمة حيث تشهد المباريات القادم تحديد من هو بطل الدوري المصري لهذا الموسم وإليكم جميع مباريات الدوري المصري القادمة.

مباراة الإسماعيلي وفيوتشر يوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة طلائع الجيش وإنبي يوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة غزل المحلة والجونة يوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة سموحة والاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة المصري وسيراميكا يوم السبت الموافق 17 مايو 2025 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة الاهلي والبنك الاهلي يوم السبت الموافق 17 مايو 2025 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة بتروجيت و الأهرام يوم السبت الموافق 17 مايو 2025 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري المصري

بعد التعرف على جدول مباريات الدوري المصري يبحث الكثير من متابعي الدوري المصري هذا الموسم عن جدول ترتيب الدوري المصري وذلك بعد فوز الأهرام على الزمالك في المباراة الماضية.