جميع مباريات نادى الزمالك المتبقية في الدوري المصري .. عبر القنوات الناقلة مجانًا

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول مباريات نادى الزمالك حيث تقترب بطولة الدوري المصري على الانتهاء ويريد الكثير من جماهير نادي الزمالك التعرف عل مباراة الزمالك المتبقية في الدوري المصري وذلك بع خسار الزمالك أمام بيراميدز في مباراة يوم أمس الثلاثاء حيث انتهت المباراة بفوز بيراميدز بنتيجة هدف دون رد ويقع نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول مباريات نادى الزمالك.

مباريات نادى الزمالك

يترقب الكثير من جماهير نادي الزمالك موعد مباريات نادي الزمالك في الدوري المصري خلال الأيام القادمة حيث تقترب مباريات الدوري المصري على الانتهاء خلال الأسابيع القادمة وإليكم جدول مباريات نادى الزمالك المتبقية في الدوري.

مباراة الزمالك وبتروجيت يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة الزمالك و فاركو يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

بعد التعرف على مباريات نادى الزمالك يريد الكثير من جماهير نادي الزمالك التعرف على ترتيب الزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري حيث فقد نادي الزمالك فرصة المشاركة في دوري ابطال افريقيا النسخة المقبلة وذلك بعد عدم وصولة للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري وذلك بعد خسارته امام بيراميدز في المباراة الماضية وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري ويقع نادي الزمالك في المركز الثالث بعد الأهلي في المركز الاول وبيراميدز في المركز الثالث.