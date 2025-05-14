“عبر منصة مظلتي”.. طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 في العراق حسب الشروط المطلوبة

تعد الرعاية الاجتماعية أحد البرامج المهمة التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، حيث تسعى الوزارة من خلالها إلى تقديم الدعم والمساعدات للأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع، هذه المبادرة تهدف إلى تحسين حياة الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير الدعم المالي اللازم لهم، وخلال تلك الآونة ازداد البحث عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بهذه الرعاية الاجتماعية والشروط اللازمة للحصول عليها.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025

تستمر عملية الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية عبر المنصة الإلكترونية، حيث يُمكن للأفراد الذين تم قبولهم ضمن الفئات المستهدفة معرفة تفاصيل المساعدات المقدمة لهم، ولذلك قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم منصة إلكترونية لتسهيل عملية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالدعم الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

من القائمة الرئيسية، اختر “خدمات الرعاية الاجتماعية”.

اضغط على خيار “الاستعلام عن أسماء المشمولين”.

أدخل بياناتك الشخصية مثل الرقم الوطني أو رقم الهوية.

اضغط على زر “بحث”، وستظهر قائمة الأسماء إذا كنت من المستحقين للدعم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2025

للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة العمل، والتي تشمل:

يجب أن يكون دخل الأسرة أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الوزارة.

يشمل البرنامج الأيتام، الأرامل، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي تعيش تحت خط الفقر.

يجب على المتقدم أن يكون مسجلًا مسبقًا لدى الوزارة، مع تقديم جميع الوثائق المطلوبة.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل العراق بشكل دائم.

المستندات المطلوبة للتقديم

عند التقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية، يجب تقديم بعض الوثائق الأساسية، وهي: