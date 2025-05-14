“أحداث نارية الان” مسلسل المؤسس عثمان على قناة ATV جميع الترددات الحلقة 192

يبحث العديد من متابعين مسلسل المؤسس عثمان حول معرفة الحقيقة وراء الأخبار الشائعة علي تأجيل الحلقة 192، التي من المقرر أن يتم بثها اليوم علي قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة،في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، مسلسل قيامة عثمان يعتبر من المسلسلات التي صنفت اكثر مشاهدة حول جميع المنصات الإلكترونية،يرجع ذلك إلي أسباب عديدة والتي من أهمها الأحداث التاريخية والانتصارات والفتوحات التي قد تمكن منها البطل صلاح الدين الأيوبي، بالاضافة إلي الممثلين والأبطال الذين قاموا علي هذا العمل الرائع بكل براعه تمكن من خلالها حصد ملايين المتابعين حول أنحاء الدول العربية، عبر السطور التالية من الموضوع سنسرد لكم جميع التفاصيل المتعلقة به ابقوا معانا.

اعرف حقيقة تأجيل الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان

يترقب العديد من المشاهدين موعد الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان والتي من المؤكد أن تتم إذاعتها اليوم الأربعاء علي شاشة قناة ATV التركية، لكن يتداول الكثير من الأشخاص بإخبار حول تأجيل حلقة اليوم من اجل بث مباراة كأس تركيا عبر هذه القناة وفي نفس تلك التوقيت، لكن حتي الآن لم يتم أي إصدار أخبار من قبل القناة حول تأكيد هذه الأخبار المتداولة حول جميع المنصات الإلكترونية.

قناة ATV التركية علي النايل سات

اسم القناة: ATV.

الجودة: SD.

التردد الخاص بها: 10796.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب الخاص بها: أفقي.

من خلال معدل تصويب الخطأ: 6/5.

التردد الجديد بقناة ATV علي العرب سات