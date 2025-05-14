حلقة اليوم الجديدة 192 من قيامة عثمان .. تعرض على تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

تمكنت قناة الفجر الجزائرية من أن تصنع شعبية ومكانة كبرى لنفسها بين الكثير من القنوات الفضائية وذلك بفضل المحتوى التاريخي التي تقوم بعرضه ونقل المسلسلات المشهورة ومنها مسلسل قيامة عثمان وصلاح الدين مدبلج، كما تسعى إلى التطوير المستمر التلقائي في جودة الصوت والصورة بهدف استمتاع المشاهد بالمحتوى التي تقوم بتقديمه للجمهور.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أشهر القنوات التركية التي يتابعها الكثير من جميع أنحاء الوطن العربي ويمكن تحميلها على النايل سات من خلال هذا التردد

تردد القناة: 12034

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

يمكن ضبط قناة على عرب سات بكل سهولة لمتابعة المسلسلات التاريخية والتركية وذلك من خلال هذا التردد

تردد القناة: 11034

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/ 6

مميزات قناة الفجر الجزائرية

تتميز قناة الفجر الجزائرية بعدة مميزات عالية تجعلها رائدة بين القنوات الأخرى ومن أشهر هذه المميزات ما يلي