ثبتها الآن وتابع الحلقة 192 من المؤسس عثمان “تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد” .. متاح على جميع الأقمار

تحظى قناة الفجر الجزائرية باهتمام الجمهور من جميع أنحاء العالم وخاصة الوطن العربي حيث اكتسبت شهرة واسعة نظرا لما تقدمه من محتوى درامي من المسلسلات المدبلجة والبرامج التثقيفية والاجتماعية المميزة التي تقوم بعرضها في المواعيد المحددة وقد تتميز بأنها قناة مجانية تثبت المحتوى بجودة عالية بدون تشفير.
تردد قناة الفجر الجزائرية
يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر لمتابعة أحدث المسلسلات الدرامية والتاريخية الإسلامية وذلك عن طريق إدخال التردد التالي
- تردد القناة 11096.
- معدل الترميز 27500
- القمر الصناعي هو النايل سات
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- معامل الاستقطاب أفقي h.
- جودة القناة HD.
تردد القناة على عرب سات
يمكن ضبط قناة الفجر على عرب سات بكل سهولة لمتابعة أفضل المسلسلات المدبلجة التاريخية والبرامج العربية وذلك من خلال التردد التالي
- تردد القناة 12130
- معامل الاستقطاب عمودي v.
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4.
طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية
لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر لمشاهدة المحتوى الخاص بها بجودة عالية فيلزم اتباع الخطوات الآتية
- فتح إعدادات جهاز الرسيفر من جهاز التحكم عن بعد.
- اختار كلمة تثبيت من خيارات القائمة المعروضة، ثم كلمة تثبيت يدوي للقناة.
- إدخال كافة بيانات قناة الفجر الجزائرية في الأماكن الفارغة المخصصة لها من التردد ومعامل الاستقطاب.
- التأكد من البيانات التي تم إدخالها.
- الضغط على كلمة بحث والانتظار قليلاً من أجل الانتهاء من حفظ وتنزيل القناة وتثبيتها مع باقي القنوات الفضائية.