ثبتها الآن وتابع الحلقة 192 من المؤسس عثمان “تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد” .. متاح على جميع الأقمار

تحظى قناة الفجر الجزائرية باهتمام الجمهور من جميع أنحاء العالم وخاصة الوطن العربي حيث اكتسبت شهرة واسعة نظرا لما تقدمه من محتوى درامي من المسلسلات المدبلجة والبرامج التثقيفية والاجتماعية المميزة التي تقوم بعرضها في المواعيد المحددة وقد تتميز بأنها قناة مجانية تثبت المحتوى بجودة عالية بدون تشفير.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر لمتابعة أحدث المسلسلات الدرامية والتاريخية الإسلامية وذلك عن طريق إدخال التردد التالي

تردد القناة 11096.

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي هو النايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الاستقطاب أفقي h.

جودة القناة HD.

تردد القناة على عرب سات

يمكن ضبط قناة الفجر على عرب سات بكل سهولة لمتابعة أفضل المسلسلات المدبلجة التاريخية والبرامج العربية وذلك من خلال التردد التالي

تردد القناة 12130

معامل الاستقطاب عمودي v.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر لمشاهدة المحتوى الخاص بها بجودة عالية فيلزم اتباع الخطوات الآتية