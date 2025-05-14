KARAMESH KIDES TV .. تردد قناة كراميش الجديد على نايل وعرب سات 2025

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن التردد الخاص بقناة كراميش الجديد الذي يتم تغييره من حين إلى آخر للحفاظ على جودة القناة للمحتوى التي تقوم بعرضه من أناشيد الأطفال والكرتون والبرامج الهادفة سواء التعليمية أو الترفيهية وقد تعمل القناة على مدار الأربعة وعشرون ساعة دون توقف فبدأ أمر تحميلها وضبطها على الرسيفر من الضروري للأطفال.

تردد قناة كراميش الجديد

تبحث العديد من الأسر عن تردد قناة كراميش الجديد لتحميلها لأطفالهم على القمر الصناعي نايل سات وجاء التردد الجديد على النحو التالي:

تردد القناة 11430.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅞.

القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد قناة كراميش على عرب سات

يمكن ضبط قناة كراميش على الرسيفر لمشاهدة المحتوى المميز الخاص بالأطفال على القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد

تردد القناة 11390.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

خطوات ضبط قناة كراميش على الرسيفر

يمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة كراميش من خلال ضبط القناة على جهاز الرسيفر سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية