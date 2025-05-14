تردد جديد عندنا .. أضبط تردد قناة طيور الجنة بالجديد “هنـــــــــا” واستمتع مع أطفالك 2025

ترغب الكثير من السيدات معرفة تردد قناة طيور الجنة من أجل تحميلها لأطفالهم لمساعدتها في تعليمهم العادات والتقاليد الإيجابية وتعليم أسس وقيم الدين الإسلامي لهم دون عرض مقاطع مخالفة، كما أن هذه القناة تصنف من ضمن القنوات أشهر القنوات التي تعلم الطفل القراءة والكتابة والألوان من خلال المحتوى التي تقوم بعرضه.

تردد قناة طيور الجنة

هناك تردد خاص بقناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات يمكن من خلاله مشاهدة محتوى الأطفال التي تقوم بعرضه، وهذا التردد هو:

تردد قناة طيور الجنة 11258.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات يمكن ضبطه من خلاله وهذا التردد هو

تردد القناة هو 11310.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

معامل الاستقطاب عمودي.

مميزات قناة طيور الجنة

توجد العديد من المميزات التي تخص هذه القناة وتجعلها رائدة بين قنوات الاطفال الأخرى في الوطن العربي، ومن أشهر هذه المميزات ما يلي: