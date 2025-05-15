عبر bankofkhartoum.. طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أون لاين حسب الشروط المطلوبة

في خطوة جديدة تعكس مواكبة بنك الخرطوم للتحول الرقمي، أعلن البنك عن توفير خدمة فتح حساب بنكي إلكترونيًا 2025، دون الحاجة إلى زيارة أي فرع من فروعه، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل وصول المواطنين السودانيين داخل وخارج البلاد إلى حساباتهم البنكية بطريقة آمنة وعملية من خلال الموقع الرسمي للبنك، وتتيح الخدمة للمتقدمين إمكانية إنشاء حسابهم البنكي من أي مكان وفي أي وقت، عبر مجموعة من الخطوات البسيطة وذلك في إطار سعي البنك لتعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية وتقديم حلول حديثة تلبي تطلعات العملاء.

طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

يمكن للراغبين في فتح حساب جديد عبر الإنترنت اتباع الخطوات التالية بسهولة:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

تحديد اللغة المناسبة للتعامل سواء العربية أو الإنجليزية.

اختيار خيار “فتح حساب جديد” من القائمة الرئيسية.

ملء كافة البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الرباعي، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، العنوان ورقم الهاتف.

تحميل المستندات الرسمية بصيغة إلكترونية واضحة (مثل صورة الهوية أو جواز السفر).

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة باستخدام خدمات البنك الإلكترونية.

الضغط على زر “إرسال الطلب”.

وبعد استكمال هذه الخطوات، يتلقى المتقدم رسالة إلكترونية تتضمن تفاصيل الحساب الجديد وطرق استخدامه، مع تأكيد نجاح العملية.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025

حدد بنك الخرطوم مجموعة من المتطلبات الواجب توفرها لفتح الحساب بنجاح، وهي:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

إيداع مبلغ مبدئي قدره 10,000 جنيه سوداني.

توفر بريد إلكتروني صالح لاستلام تفاصيل الحساب وإشعارات البنك.

أنواع الحسابات المتاحة وخدمات إلكترونية شاملة

يمنح بنك الخرطوم لعملائه حرية اختيار نوع الحساب المناسب لهم بعد التسجيل، سواء كان حسابًا جاريًا، حساب توفير، أو حساب استثماري، حسب الاحتياجات المالية لكل عميل، كما توفر الخدمة الجديدة إمكانية إدارة الحساب عن بعد، تحويل الأموال محليًا ودوليًا، تسديد الفواتير، والحصول على بطاقة بنكية يتم إيصالها للعنوان المسجل، مع متابعة العمليات المصرفية عبر تطبيق بنك الخرطوم الذكي.