حالة الطقس في الجزائر.. تقلبات جوية عنيفة تضرب عدة ولايات مع أمطار غزيرة وانخفاض حاد في درجات الحرارة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم الأربعاء بشأن حالة الطقس في الجزائر عن توقعات بهطول أمطار غزيرة جدًا، قد تتعدى كمياتـها 90 ملم محليًا، على عدد من ولايات الوطن، وأوضحت المصالح ذاتها أن هذه التقلبات الجوية ستتسبب في اضطراب الطقس بشكل ملحوظ، مصحوبًا بانخفاض محسوس في درجات الحرارة ورياح قوية أحيانًا، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر خاصة في المناطق المعنية بهذه النشرة التحذيرية.

حالة الطقس في الجزائر

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة صادرة صباح اليوم، عن تساقط أمطار معتبرة تتراوح كمياتها ما بين 20 ملم و40 ملم عبر عدد من ولايات الغرب الجزائري، وتشمل هذه التقلبات الجوية ولايات سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، معسكر، غليزان ومستغانم، ووفق ذات النشرية فإن تساقط الأمطار بدأ فعليًا على الساعة السادسة صباحًا ويُرتقب استمراره إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً.

أمطار غزيرة

في نشرية جوية ثانية أفادت مصالح الأرصاد بتساقط أمطار غزيرة محليًا على ولايات وسط البلاد، بكميات تتراوح بين 40 ملم و60 ملم، وقد تصل أو تتجاوز 90 ملم في بعض المناطق، وتشمل الولايات المعنية كل من تيسمسيلت، الشلف، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو والبويرة، وأوضحت النشرية أن هذه التقلبات بدأت على الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة الثالثة بعد الزوال.

اضطرابات جوية على ولايات الهضاب

من جهتها أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية ثالثة تحذر فيها من تساقط أمطار على ولايات الأغواط، الجلفة والمسيلة، بكميات تتراوح ما بين 20 ملم و40 ملم، وقد تصل في بعض المناطق إلى 50 ملم، وستشهد هذه الولايات اضطرابات جوية بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء، متواصلة إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلاً.

أمطار رعدية قوية

كما أشارت نشرية جوية رابعة إلى استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة على ولايات الشرق الجزائري، حيث يُتوقع أن تتراوح كمياتها بين 40 ملم و60 ملم، مع إمكانية تجاوز 90 ملم محليًا، وتشمل النشرية ولايات برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة وأم البواقي، ووفق المصالح المعنية ستنطلق هذه الأمطار بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، وتستمر إلى غاية الخميس على الساعة الحادية عشرة ليلاً.