تعليق ناري.. معلق مباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني اليوم 2025

نقدم تفاصيل معلق مباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني، حيث يشهد ملعب “سانتياجو برنابيو” اليوم الأربعاء مواجهة مثيرة بين فريق ريال مدريد ونظيره ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني “لا ليجا”، ويحتل فريق ريال مدريد في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 75 نقطة، بينما يتربع فريق برشلونة على صدارة الترتيب، متفوقًا بفارق 7 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، وفي المقابل، يأتي فريق ريال مايوركا في المركز التاسع، برصيد 47 نقطة.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد أمام مايوركا

من المتوقع أن يكون تشكيل الريال كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فران جارسيا، رامون، أسينسيو، فالفيردي

خط الوسط: بيلينجهام، داني سيبايوس، لوكا مودريتش

خط الهجوم: إبراهيم دياز، كيليان مبابي، أردا جولر

غيابات فريق ريال مدريد في مباراة اليوم

يغيب عن صفوف ريال مدريد خلال هذه المباراة عدد من اللاعبين البارزين، وهم: إدواردو كامافينجا، داني كارفاخال، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، فينيسيوس جونيور، لوكاس فاسكيز، ورودريجو جوس.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد ومايوركا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ستُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ريال مدريد ومايوركا

سيقوم المعلق الرياضي حفيظ دراجي بالتعليق على المباراة المرتقبة بين ريال مدريد ومايوركا.