“بعد تأجيلها رسميا” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية

يبحث العديد من الأشخاص عن موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 الموسم السادس، حيث أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن تأجيل عرض الحلقة والتي كان مقرر بأن تعرض مساء اليوم العرض الأول على قناة اي تي في التركية وتكون مدبلجة، فيما تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مميز حول محاولة المؤسس عثمان بن أرطغول لتأسيس الدولة العثمانية وكذلك مواجهته للأعداء المغول والتتار.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

من المنتظر بأن يكون موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 الموسم السادس بعد تأجيلها رسميا، لتكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 مايو الحالي 2025 وذلك على قناة ATV التركية، بينما تعرض في اليوم التالي أي يوم الخميس المقبل الموافق 22 مايو الحالي على شاشة قناة الفجر الجزائرية، وكذلك تعرض المسلسل على عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى ومنها منصة قصة عشق وكذلك منصة نور بلاي وأيضا تنقل المسلسل عبر قناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا وبعض من مواقع التواصل الاجتماعي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات عبر إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر:

تردد القناة الجديد 12645.

الاستقطاب يكون أفقي.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصويب الخطأ 5/6.

تردد قناة ATV التركية على نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة اي تي في التركية على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات المقبلة: