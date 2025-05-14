“استعلم عبر منصة مظلتي” خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2025 في العراق والشروط المطلوبة

يهتم العديد من المواطنين العراقيين بالتعرف على خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2025 في العراق، حيث أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أنه يمكن للمستفيدين معرفة نتائج القبول إلكترونيا للوجبة السابعة عبر الدخول على رابط منصة مظلتي الرقمية، فيما يكون برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من أبرز برامج الدعم المقدمة من الحكومة العراقية للفئات المستحقة ويكون ذلك من أجل العمل على تحسين مستوى معيشتهم.

أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2025

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يمكن الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2025 في العراق وذلك عبر الخطوات الآتية:

أولا يتم الدخول على رابط موقع منصة مظلتي.

من ثم يتم كتابة كل من الاسم وكلمة السر.

النقر على خانة تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم الضغط على القائمة الرئيسية.

ثم يتم اختيار خانة الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة وهي رقمها السابعة أو الأخيرة.

اختيار المحافظة المقيم بها الشخص المتقدم.

إدخال البيانات المطلوبة ورفع الأوراق بشكل دقيق.

أخيرا الضغط على استعلام، وانتظر ثواني لتظهر النتيجة.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2025 بالعراق

حددت الوزارة بعض من الشروط اللازمة لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2025 بالعراق والتي يجب توافرها في المتقدمين، وتمثلت أبرزها كما يلي: