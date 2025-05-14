“بشروط بسيطة وسهلة” خطوات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين إلكترونيًا 2025 في العراق

يبحث العديد من الاشخاص بالتعرف على خطوات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين إلكترونيًا 2025 في العراق والشروط المطلوبة، حيث كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية العراقية أنه تم إجراء عدد من التعديلات والضوابط الجديدة بشأن إضافة المواليد لبطاقات التموين لهذا العام مما يساعد بذلك على ضمان وصول السلع للاسر الأكثر احتياجا مما يساهم في تحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي أيضا.

خطوات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين إلكترونيًا

كشفت وزارة التموين العراقية عن خطوات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين إلكترونيًا 2025 وتمثلت عبر النقاط المقبلة:

الدخول على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية العراقية.

من ثم عليك تسجيل الدخول للموقع.

كتابة كل من الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية.

اختيار القائمة الرئيسية،، ثم النقر على خانة أضف مواليد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالطفل.

كتابة كل من الاسم وتاريخ الميلاد والرقم القومي الخاص به بشكل صحيح.

إرفاق صورة شهادة الميلاد الإلكترونية والأوراق المطلوبة.

أخيرا النقر على خانة إرسال الطلب، وستقوم الجهات المختصة بمراجعته فورا.

شروط إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية في العراق

يوجد بعض من الشروط اللازمة التي حددتها وزارة التموين العراقية ليتم إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية وتمثلت على النحو التالي: