“الوجبة السابعة ظهرت الآن” رابط الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق 2025 عبر منصة مظلتي الرقمية

زاد البحث خلال الساعات القليلة الماضية للتعرف على رابط الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق 2025، حيث أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية عن ظهور أسماء المشمولين بالدعم للوجبة السابعة إلكترونيا عبر منصة مظلتي الإلكترونية، فيما يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز برامج الدعم الحكومية المقدمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا ويساهم بذلك في تحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي أيضا.

الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق

يمكن للمواطنين الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق 2025 عبر الدخول على منصة مظلتي الرقمية ثم اتباع الخطوات المقبلة:

قم بالدخول على رابط منصة مظلتي.

من ثم يتم كتابة كل من الاسم وكلمة السر.

النقر على تسجيل الدخول، ثم اختيار القائمة.

بعد ذلك الضغط على خانة الرعاية الاجتماعية.

إدخال البيانات التي تتطلب منك في الحقول المتاحة.

تحديد رقم الدفعة واختيار المحافظة التابع لها الشخص.

أخيرا قم بالضغط على بحث، وانتظر لتظهر أمامك النتيجة.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2025 في العراق

حددت وزارة العمل والشئون الاجتماعية شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2025 والتي تمثلت كالتالي: