“الأطفال هتتسلي طول الوقت” تردد وناسة بيبي كيدز 2025 الجديد على النايل سات والعرب سات بجودة HD

يهتم العديد من الأشخاص بالتعرف على تردد وناسة بيبي كيدز 2025 الجديد على كل من القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، حيث تكون تلك القناة مخصصة للأطفال وكذلك تقدم محتوى متنوع ومميز والذي يكون مناسب لكافة الفئات العمرية من جميع المراحل، فيما تقوم القناة بعر الكثير من البرامج والأناشيد التي تتنوع ما بين الترفيهية والتعليمية التي تكون على مدار اليوم كله دون انقطاع أو تشويش.

تردد وناسة بيبي كيدز 2025

يمكنكم استقبال تردد وناسة بيبي كيدز 2025 الجديد عبر النايل سات ويكون ذلك من خلال إدخال الترددات الآتية لجهاز الرسيفر الخاص بك:

يكون القمر الصناعي نايل سات.

أما التردد الجديد يكون 11470.

يكون الاستقطاب هو عمودي.

أما معدل الترميز هو 27500.

كذلك معدل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات

يمكن إضافة تردد قناة وناسة الجديد عبر عرب سات وذلك من خلال البيانات المقبلة:

يكون القمر الصناعي عرب سات.

أما التردد الجديد يكون 11270.

يكون الاستقطاب هو عمودي.

أما معدل الترميز هو 27500.

كذلك معدل تصحيح الخطأ 3/4.

كيفية تنزيل قناة وناسة على الريسيفر

الآن يمكنكم اتباع بعض من الخطوات اللازمة التي تمكنكم من تنزيل قناة وناسة على الريسيفر والتي تمثلت كما يلي: